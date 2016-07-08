رسميا - البطل يُجهز كتيبته.. أحمد موسى إلى ليستر سيتي

البطل يُجهز كتيبته من أجل القتال على لقبه وعدم تركه بسهولة. ليستر سيتي يضم الجناح أحمد موسى من سسكا موسكو لمدة 4 سنوات.

وأعلن ليستر سيتي عبر موقعه الرسمي ضم أحمد موسى دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وقال أحمد موسى: "سعيد للغاية بعد الانضمام إلى ليستر سيتي. بالنسبة لي ليستر من أحد أفضل الأندية في العالم".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي "انضممت لأحد أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي. سعيد للغاية بذلك وأتطلع لإسعاد الجماهير".

ولعب النيجيري أحمد موسى 30 مباراة الموسم الماضي في الدوري الروسي. نجح في إحراز 13 هدفا وصنع 5.