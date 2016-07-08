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سكاي: بيللي ينضم لنجوم الدوري الصيني بـ13 مليون جنيه استرليني

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سكاي: بيللي ينضم لنجوم الدوري الصيني بـ13 مليون جنيه استرليني سكاي: بيللي ينضم لنجوم الدوري الصيني بـ13 مليون جنيه استرليني

بعد ركلة الجزاء السيئة التي نفذها جرازيانو بيللي مهاجم منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2016، سيرحل اللاعب صاحب الـ29 عاما من ساوثامبتون الإنجليزي إلى شاندونج لونج الصيني.

النادي الصيني سيدفع 13 مليون جنيه استرليني لضم المهاجم الإيطالي بحسب سكاي سبورتس الإيطالية.

بيللي سينضم لنجوم الدوري الصيني من الأجانب وهم: تيم كاهيل وإيزيكيل لافيتزي وجو وففريدي جوارين وراميرس وستيفن مبيا وبوراك يلمز وجيرفينيو وهالك وأوبا أوبا وديمبا با وجايل كاكوتا وكيلبر وأسمواه جيان.

جدير بالذكر أن نادي تيانجين الصيني تقدم بعرض للأهلي للحصول على خدمات المهاجم الجابوني ماليك إيفونا مقابل 6 مليون دولار، قبل رفع الرقم لـ7 مليون دولار لاحقا.

ويطلب الأهلي 8 ملايين للموافقة على العرض.

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