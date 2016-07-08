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رسميا - مدافع أتليتكو ينتقل إلى نيوكاسل لمدة موسمين

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رسميا - مدافع أتليتكو ينتقل إلى نيوكاسل لمدة موسمين رسميا - مدافع أتليتكو ينتقل إلى نيوكاسل لمدة موسمين

(إفي): أعلن نيوكاسل الإنجليزي يوم الجمعة، رسميا تعاقده مع المدافع الإسباني خيسوس جاميز قادما من أتليتكو مدريد لمدة موسمين.

وأصبح جاميز بهذه الطريقة رابع صفقة صيفية للفريق الذي يدربه رفائيل بنيتيز والذي سيلعب في القسم الثاني (تشامبيونشيب) بموسم 2016-2017.

وصرح اللاعب وفقا لما نشره النادي على موقعه "أرغب في بدء المرحلة الثانية من مسيرتي مع نيوكاسل".

وقال جاميز "كانت هذه هي اللحظة المناسبة للرحيل عن أتليتكو مدريد وأعتقد أن هذه هي الخطوة المثالية بالنسبة لي. لدينا مشروع مثير يتمثل في إعادة نيوكاسل إلى حيث يستحق وهو الـ(بريميير ليج). أنا سعيد لكوني جزء من هذا المشروع".

من ناحيته لم يخف بينيتيث سعادته بانضمام جاميز قال "إنه مدافع عظيم يمكنه اللعب على اليمين واليسار. أنا سعيد بنجاحي في جلبه معنا".

وأكمل المدرب "يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة وهذا هو أهم شيء. إنه محترف كبير. أنا واثق من أنه سيضيف المزيد من التوازن للفريق".

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