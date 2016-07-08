مورينيو يطالب يونايتد بحسم بوجبا خلال شهر

ذكرت شبكة ديلي تيليجراف البريطانية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد طالب الإدارة بإتمام التعاقد مع بول بوجبا نجم يوفنتوس خلال 30 يوما.

مورينيو كان قد صرح خلال مؤتمر تقديمه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد "طلبت 4 صفقات وفزنا بـ3. الصفقة الرابعة لن تأتي في أخر يوم انتقالات بل قبل ذلك بكثير".

ويأمل مورينيو في أن يفوز بالصفقة الرابعة مع بوجبا قبل مواجهة ليستر سيتي في السوبر الإنجليزي يوم 7 أغسطس على ملعب ويمبلي.

وكان مورينيو قد صرح في حوار صحفي مع نادي مانشستر يونايتد "المشكلة أن الفريق لن يتدرب سويا بكامل هيئته إلا في 13 يوما بسبب اختلاف فترات الراحة بين اللاعبين بالنسبة لمن شارك في كأس أمم أوروبا".

وتابع "لن أستطيع في 13 يوما أن أجعل اللاعبين يحفظون الخطة. لكن على الأقل سيعرفون قواعد اللعب".

لهذا يرغب مورينيو في تواجد بوجبا معه خلال الـ13 يوما التي يعد فيها يونايتد لموسم جديد.