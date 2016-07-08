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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن – أرشيفية

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، اليوم الجمعة.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.05 نقطة بنسبة 1.37% لتسجل 3.85 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 3.88 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 3.7 ‏دولار.‏

بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 0.06 نقطة بنسبة 0.83% لتسجيل 7.14 ‏دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.95 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 6.70 دولار.

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 1.92 ‏دولار، وكان أعلى مستوى لها عند 1.98 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 1.95 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.42 ‏دولار، وكان أعلى مستوى لها عند 0.40 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.38 دولار.

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