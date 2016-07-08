تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الجمعة.
وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.05 نقطة بنسبة 1.37% لتسجل 3.85 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 3.88 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.7 دولار.
بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 0.06 نقطة بنسبة 0.83% لتسجيل 7.14 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.95 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 6.70 دولار.
واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 1.92 دولار، وكان أعلى مستوى لها عند 1.98 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 1.95 دولار.
كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.42 دولار، وكان أعلى مستوى لها عند 0.40 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.38 دولار.