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قادة دول بحيرة تشاد يعقدون أول اجتماع للحرب ضد “بوكو حرام”

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قادة دول بحيرة تشاد يعقدون أول اجتماع للحرب ضد “بوكو حرام” قادة دول بحيرة تشاد يعقدون أول اجتماع للحرب ضد “بوكو حرام”

مقاتلو بوكو حرام في نيجيريا (أرشيفية)

عقد رؤساء أركان الدول الواقعة على بحيرة تشاد اجتماعاً اليوم الجمعة في ديفا بجنوب شرق النيجر، لاستعراض العمليات ضد جماعة بوكو حرام، كما أعلنت اذاعة النيجر اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الاذاعة الوطنية النيجرية “صوت الساحل” ان “هذا الاجتماع لرؤساء أركان القوات المسلحة لنيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون يهدف إلى استعراض العمليات ضد بوكو حرام”.

وأضافت أن “الجنرال النيجري لاميدي اديوسون قائد القوة المشتركة المتعددة الجنسية التي تضم جيوش الدول الأربع، شارك في هذا اللقاء”.

ويأتي هذا الاجتماع الاول من نوعه، بعد شهر من الهجوم الذي شنته الجماعة على المواقع العسكرية النيجرية في بوسو قرب الحدود مع نيجيريا واسفر عن مقتل 26 جندياً بينهم نيجيريان، كما قتل مدنيون من دون أن يعرف عددهم.

وقال تلفزيون النيجر “إن رئيس أركان جيش النيجر الجنرال سيني غاربا احتفل بنهاية رمضان مع الجنود المتمركزين في هذه المنطقة من أجل تشجيع القوات ودعمها”، مضيفاً أنه “تفقد القوات التشادية في الموقع”.

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