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الشرطة الأمريكية تتعرف على مطلق النار في دالاس

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الشرطة الأمريكية تتعرف على مطلق النار في دالاس الشرطة الأمريكية تتعرف على مطلق النار في دالاس

ميكا جونسون مطلق النار في دالاس كان قناصاً في الجيش الأمريكي و لقي حتفه بواسطة روبوت يحمل قنبلة (تويتر)

عرف مسؤولو إنفاذ القانون في مدينة دالاس الأمريكية على المشتبه بضلوعه في الهجوم الذي راح ضحيته خمسة رجال شرطة في المدينة، والذي لقي حتفه وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز نقلاً عن المسؤولين إن المشتبه به هو ميكا إكزافييه جونسون (25 عاماً) وإنه من المقيمين بمنطقة دالاس وكان قناصاً بالجيش الأمريكي، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

وكان قائد الشرطة في مدينة دالاس الأمريكية، ديفيد براون، قد اعلن أن المشتبه به لقي حتفه بواسطة روبوت يحمل قنبلة، بعدما تبادل المشتبه به إطلاق النار مع رجال الشرطة لعدة ساعات داخل ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق.

من جهة أخرى، قالت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش اليوم “إن وزارة العدل تقدم كل مساعدة ممكنة لمساعدة مسؤولي تكساس الذين يحققون في الهجوم الذي أدى إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة وإصابة سبعة آخرين بدالاس”.

ودعت لينش في مؤتمر صحافي الأمريكيين إلى عدم جعل الحوادث ذات الدوافع العنصرية التي وقعت حديثاً هي “الأمر المعتاد الجديد” في البلاد وطالبت بتصرف “هادئ وسلمي” لعلاج الانقسامات.

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