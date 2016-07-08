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«أوباما» يأمر بتنكيس الأعلام فوق «البيت الأبيض» إثر أحداث دالاس

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«أوباما» يأمر بتنكيس الأعلام فوق «البيت الأبيض» إثر أحداث دالاس «أوباما» يأمر بتنكيس الأعلام فوق «البيت الأبيض» إثر أحداث دالاس

باراك أوباما – أرشيفية

أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي يزور بولندا حاليا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، بتنكيس الأعلام فوق “البيت الأبيض” وجميع المباني الحكومية في العاصمة واشنطن وكذلك في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وحتى يوم الثلاثاء القادم وذلك حدادا على أرواح رجال الشرطة الذين قتلوا على يد قناص في مدينة دالاس الليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي، قد وصف الهجوم الذي وقع في مدينة دالاس في ولاية تكساس بأنه “أثم وخسيس”.

وأشار أوباما – الموجود حاليا في بولندا – إلى أن فريقه يطلعه على تطورات التحقيقات حال ورودها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان قد أعلن فيه نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك تنكيس أعلام الولاية في وقت سابق وذلك عقب مقتل خمسة من رجال الشرطة في اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية.

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