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"الرقابة الغذائية"بأبوظبي: منتجات الشوكولاتة بالأسواق سليمة

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"الرقابة الغذائية"بأبوظبي: منتجات الشوكولاتة بالأسواق سليمة "الرقابة الغذائية"بأبوظبي: منتجات الشوكولاتة بالأسواق سليمة

اكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عدم استلام اخطار بخصوص سحب أي نوع من أنواع الشوكولاتة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، مؤكدا ان جميع المنتجات المتواجدة بالأسواق مطابقة للشروط.

وأوضح انه ‏على اطلاع دائم على المستجدات العالمية فيما يخص سحب اي منتجات، داعيا الجماهير ‏لمتابعة حسابات التواصل الاجتماعي لمعرفة  أي مستجدات خاصة بالغذاء وسحب أي منتجات من الاسواق.

جاء ذلك على خلفية ما تداولته احدى الصحف العالمية من العثور على مواد كيماوية في احد منتجات الشوكولاتة  قد تكون مسرطنة.

وقال علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالانابة ان الجهاز من خلال عضويته في الانذار المبكر للأغذية الأوروبية تأكد من عدم وجود اي منتجات شوكولاتة ضارة بالأسواق ، مؤكدا ان المنظومة الرقابية بإمارة ابوظبي تحول دون دخول اي منتج غير مطابق للمواصفات.

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