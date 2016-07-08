عمليات الأنبار تعلن تحرير منطقتى البوريشة وطوي شمال الرمادي العراقية

أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، اليوم الجمعة، تحرير منطقتى البوريشة وطوى شمال محافظة الرمادي.

وبحسب السومرية نيوز، قال المحلاوى، إن "القوات الأمنية من الفرقة 16 بالجيش العراقى وطوارئ شرطة الأنبار وجهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من تطهير منطقتى طوى والبوريشة شمال الرمادى من جيوب لتنظيم داعش".

وأضاف المحلاوي، أن "القوات الأمنية قتلت أعداد كبيرة من عناصر التنظيم خلال تحرير المنطقين بعد الاشتباك معهم"، مشيراً إلى أن "طيران التحالف الدولى والقوة الجوية والمدفعية وراجمات الصواريخ اشتركوا فى عملية التحرير".

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