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بالصور.. إقبال كبير على منطقة المعمورة فى ثالث أيام عيد الفطر

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بالصور.. إقبال كبير على منطقة المعمورة فى ثالث أيام عيد الفطر بالصور.. إقبال كبير على منطقة المعمورة فى ثالث أيام عيد الفطر
شهدت منطقة المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها، للاستمتاع بإجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتنمية والاستثمار السياحى، إن منطقة المعمورة، شهدت إقبالا كبيرا فى عيد الفطر المبارك، إذ وصل عدد الزائرين لـ 100 ألف زائر، وذلك بعد إعادة تطوير المعمورة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن شركة المعمورة تطورت الشاطئ المميز، واستغرق شهرين فى تنفيذ أعمال التطوير، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وتم افتتاحه فى أول عيد الفطر المبارك، وهو ما ساهم فى زيادة الإقبال.

كما أشار رئيس مجلس إدارة المدينة، إلى أنه تم تطوير منظومة النظافة بالكامل، وإدخال نظام صناديق القمامة التى تعمل بنظام "الهيدروليك " للمرة الأولى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة الأمن وزيادة عدد أفرادها واستخدام أحدث وسائل التواصل اللاسلكى.

شاطئ المعمورة (1)
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إقبال المواطنين على شاطئ المعمورة المميز

شاطئ المعمورة (2)
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الإقبال على منطقة المعمورة فى ثالث أيام العيد

شاطئ المعمورة (3)
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ازدحام الشاطئ العام بالمعمورة

شاطئ المعمورة (4)
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إقبال كبير على شاطئ المعمورة

شاطئ المعمورة (5)
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المواطنون يستمتعون بالعيد فى المعمورة

شاطئ المعمورة (6)
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شاطئ المعمورة

شاطئ المعمورة (7)
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شاطئ المعمورة المميز عقب التطوير


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