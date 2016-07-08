بالصور.. حريق فى منزل بالعصافرة شرق الإسكندرية وإصابة شخص

أصيب صاحب عقار إثر اشتعال منزل بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وجار السيطرة على الحريق. تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بإشتعال النيران فى منزل بدار السلام منطقة العصافرة، التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزة ثان.

وانتقلت إدارة الحماية المدنية، بمعداتها، برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وجار السيطرة على النيران وإطفائها، وتبين إصابة "هشام العجلاتى" صاحب العقار وجار إسعافه.



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العقار المحترق



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وصول قوات الحماية المدينة لموقع الحريق



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النيران تلتهم المبنى



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جانب من موقع الحريق



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مواطنون يحاولون السيطرة على الحريق



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تصاعد الأدخنة من المبنى

- مصرع سيدة فى حريق منزلها بالإسكندرية

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