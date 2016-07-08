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«يول» يستبعد صالح وإكرامي من قائمة الأهلي استعدادًا للقمة

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«يول» يستبعد صالح وإكرامي من قائمة الأهلي استعدادًا للقمة «يول» يستبعد صالح وإكرامي من قائمة الأهلي استعدادًا للقمة

فريق الأهلي – أرشيفية

أعلن الهولندي مارتن يول، المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب الجيش بالسويس.

وضمت القائمة كلًا من :

أحمد عادل عبد المنعم، ومسعد عوض، وأحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمى.

أحمد فتحي، ومحمد هاني، وباسم علي، وأحمد حجازي، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، وحسين السيد في الدفاع.

حسام عاشور، وحسام غالي، وعمرو السولية، وأحمد حمدي، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، ورمضان صبحي في خط الوسط.

جون أنطوي، وعماد متعب، وعمرو جمال في الهجوم.

واستبعد من التشكيل كلًا من شريف إكرامي وصالح جمعة لأسباب فنية، وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد وماليك إيفونا للإصابة، وسعد سمير للإيقاف.

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