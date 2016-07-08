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مقتل 13 وإصابة 214 جنديا من الجيش الليبى جراء اشتباكات مع داعش ببنغازي

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مقتل 13 وإصابة 214 جنديا من الجيش الليبى جراء اشتباكات مع داعش ببنغازي مقتل 13 وإصابة 214 جنديا من الجيش الليبى جراء اشتباكات مع داعش ببنغازي
لقى 13 جنديا بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 214 آخرون خلال اشتباكات مع تنظيم (داعش) بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازي، خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المستشفى استقبل خلال الشهر الماضى جثامين 13 قتيلاً و214 جريحًا من الجيش وشباب المناطق جراء اشتباكات مع تنظيم (داعش) والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه فى مدينة بنغازى وضواحيها شرقى البلاد.

وأضافت البرغثى أن الجثامين الـ 13 عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها، لافتا إلى أن الإصابات تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات وخرج غالبية الجرحى بينما هناك عدد من الجرحى مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

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