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عودي معنا إلى حقبة السبعينيات

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الجمعة 08-07-2016 18:00

مع كل موسم جديد، تحمل إلينا الموضة اتجاهات متنوّعة وغنيّة. وعلى الرغم من التجدّد الدائم في الأفكار والتصاميم، نرى أن معظم الدور تعود بنا إلى حقبات الزمن القديم وتستلهم منها تفاصيل كانت ولا تزال عنصراً جمالياً في إطلالة المرأة... عودي معنا إلى حقبة السبعينيات واختياري إطلالات بلمسات الفنتدج!

 

بيروت- سيدتي
تصوير: جهاد حجيلي
ماكياج: إيفانا بو سلامة
شعر: Velvet Management
الأزياء والإكسسوارات: Fendi, Marc Jacobs, Celine, Wildfox, Diane Von Furstenberg, miu miu, Grace, Prada, Gucci

 

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سيدتي