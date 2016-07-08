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خبير فرنسى: زيت جوز الهند الغذاء الصحى للرياضيين

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خبير فرنسى: زيت جوز الهند الغذاء الصحى للرياضيين خبير فرنسى: زيت جوز الهند الغذاء الصحى للرياضيين
أكد الخبير الفرنسى "زافيه بيلوى" أن زيت جوز الهند هو المشروب المفضل لدى الرياضيين، لاحتوائه على البوتاسيوم وهو المعدن المثالى لتفادى الشد العضلى، كما أنه يحتوى على قليل من السكر بواقع ما بين 3.6 إلى 5% وسعراته الحرارية من 14 إلى 19 سعرا حراريا فى مائة ملليجرام.

كما يحتوى زيت جوز الهند على مجموعة من المعادن المهمة مثل: الحديد والزنك والماغنسيوم، ما يساعد على تنشيط الجسم فى إنتاج الأنسولين والحد من البدانة.

ويحتوى لبن جوز الهند على 18% من و75% من الماء ويمكن استخدامه بدلا من الكريمة السائلة.

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مصر 365

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