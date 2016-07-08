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المخضرم بيتر تشك يعلن اعتزاله اللعب دوليا

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المخضرم بيتر تشك يعلن اعتزاله اللعب دوليا المخضرم بيتر تشك يعلن اعتزاله اللعب دوليا

بعد خروج مخيب للآمال من يورو 2016، أعلن بيتر تشيك حارس مرمى منتخب التشيك اعتزاله اللعب دوليا اليوم الجمعة.

وصرح حامي عرين أرسنال الإنجليزي بهذا خلال تسلمه لجائزة أفضل لاعب تشيكي في الموسم في عاصمة بلاده براج.

وبذلك يضع اللاعب الأكثر تمثيلا لمنتخب التشيك حدا لمسيرته الدولية بعدما خاض 124 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وشارك الحارس المخضرم صاحب الـ34 عاما في مسابقة اليورو أعوام 2004 و2008 و2012 و2016 إضافة لكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وودعت التشيك مبكرا من يورو 2016 بعد الخسارة أمام إسبانيا وتركيا والتعادل مع كرواتيا.

وكان أبرز ما حققه لاعب تشيلسي السابق مع التشيك هو الوصول لنصف نهائي يورو 2004 حين خسر أمام اليونان بالهدف الفضي.

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