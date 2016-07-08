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صدق أو لا تصدق.. فولام رفض جريزمان بنصف قيمة انتقاله لأتليتكو!

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قبل أشهر قليلة من التحاقه بأتليتكو مدريد كاد أنطوان جريزمان أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن مسؤولي فولام رفضوا انتدابه وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور.

كان متألقا مع ريال سوسييداد موسم 2013-2014، سجل 13 هدفا في الدور الأول من الدوري الإسباني، فكر فولام في شرائه أثناء سوق الانتقالات الشتوية لكنه لم يدفع مبلغ الـ12 مليون جنيه إسترليني.

شاهد هذا الهدف العالمي له مع سوسييداد.

فضل عليه المدرب ريني ميولينستين - مساعد أليكس فيرجسون السابق في مانشستر يونايتد - كوستاس ميتروجلو لاعب أوليمبياكوس اليوناني الذي انتقل مقابل 15 مليون جنيه إسترليني!

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الغريب أن ميتروجلو لم ينجح مع فولام، شارك فقط في 3 مباريات ولم يسجل بسبب كثرة إصاباته.

وفي نهاية الموسم، هبط فولام إلى الدرجة الثانية ورجل جريزمان إلى أتليتكو مقابل 30 مليون يورو.

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الآن تقدر قيمة هذا النجم الفرنسي بـ70 مليون يورو، فهو أحد النجوم اللامعين الذين قدموا أداء قويا في الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وبالأخص في يورو 2016.

جريزمان يتربع حاليا على عرش هدافي يورو 2016، هدفاه في ألمانيا بنصف النهائي رفعا رصيده إلى 6.

صاحب الـ25 عاما يعتبر أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، من المتوقع أن ينافس بقوة على لقب اللاعب الأفضل في يورو 2016.

ويبقى السؤال، ما بين رفض فولام التعاقد معه منذ سنتين، هل سيقدر أتليتكو على إبقائه؟

فبكل تأكيد العروض ستنهال على فريق دييجو سيميوني للتعاقد مع هذا النجم الفرنسي.

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