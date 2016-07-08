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صراع الصفقات - تقرير: هل يرحل كاراسكو إلى برشلونة بعد فشل تجديد أتليتكو له؟

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صراع الصفقات - تقرير: هل يرحل كاراسكو إلى برشلونة بعد فشل تجديد أتليتكو له؟ صراع الصفقات - تقرير: هل يرحل كاراسكو إلى برشلونة بعد فشل تجديد أتليتكو له؟

قالت صحيفة آس الإسبانية نقلا عن إذاعة كادينا سير إن برشلونة يريد التعاقد مع يانك كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب بلجيكا الذي رفض تجديد عقده مع الروخيبلانكوس بسبب خلاف حول الراتب.

ويبلغ الشرط الجزائي الموجود في عقد كاراسكو 40 مليون يورو، يذهب 25% منه إلى موناكو، الفريق الذي انتقل منه إلى الدوري الإسباني.

وإذا قرر أتليتكو بيع اللاعب فلن يقبل بأقل من هذا المبلغ.

وينتهي عقد كاراسكو مع أتليتكو في صيف 2020، لكن رحيله ليس بعيدا في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي وغموض موقفه في الموسم المقبل بعد تعاقد الفريق مع نيكولاس جايتان من بنفيكا.

فالأخير يلعب في نفس مركزه، الجناح الأيسر.

متابعة برشلونة للاعب ليست جديدة، فكان تحت أنظار مسؤولي النادي منذ أن كان لاعبا في موناكو. ويعد كاراسكو هدفا رئيسيا في سوق انتقالات برشلونة وفقا للتقرير.

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