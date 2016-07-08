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جوارديولا: المدربون الكبار مثل مورينيو جعلوني في مستوى أخر

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جوارديولا: المدربون الكبار مثل مورينيو جعلوني في مستوى أخر جوارديولا: المدربون الكبار مثل مورينيو جعلوني في مستوى أخر

قبل أشهر قليلة من المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثنى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جوزيه مورينيو مدرب جاره في المدينة مانشستر يونايتد.

فقال الإسباني للصحفيين:"كلانا هنا، هو يريد الفوز وكذلك أنا. نعرف بعضنا البعض جيدا".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بي أو به، الفوز هنا في إنجلترا صعب جدا".

وأتم "واجهنا بعضنا البعض عدة مرات، المدربون الكبار مثل مورينيو يساعدونك على الارتقاء إلى مستوى أخر كمدير فني".

ولطالما شهدت مواجهات مورينيو وجوارديولا في الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة أو الأخير ضد إنتر ميلان أحداثا ساخنة ومشاجرات جانبية بين اللاعبين.

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