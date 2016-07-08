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رسميا.. بيلسا يستقيل من لاتسيو بعد يومين بسبب الأرجنتين

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رسميا.. بيلسا يستقيل من لاتسيو بعد يومين بسبب الأرجنتين رسميا.. بيلسا يستقيل من لاتسيو بعد يومين بسبب الأرجنتين

لقبوا مارسيلو بيلسا بـ"المجنون" لأسباب تتعلق بتصرفاته داخل المستطيل الأخضر وفي تعامله مع رؤساء الأندية. واليوم المدرب الأرجنتيني الشهير يواصل شطحاته ويرحل عن تدريب لاتسيو بعد يومين فقط من بداية عمله مع الفريق الإيطالي.

(إي.إس.بي.إن) كتبت أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هو السبب إذ توصل لاتفاق أولي مع بيلسا على قيادة منتخب بلاده خلفا لجيراردو مارتينو.

وأعلن لاتسيو خبر رحيل بيلسا وتركه للعمل عبر موقعه الالكتروني، مع تأكيد النادي على أنه سيلاحق المدرب صاحب الـ60 عاما قضائيا.

وقال لاتسيو في بيانه إن بيلسا ومساعديه اخترقوا العقد المبرم مع النادي الإيطالي، وأن ما فعله مدرب باسم وحجم هذا الرجل "يمثل صدمة" لقلعة من القلاع الكبيرة في عالم الكالتشيو.

بيلسا والأرجنتين

كرة بيلسا تتميز بالقوة وتقدم عروضا هجومية لجماهيره، ودوما ما تعتمد على خطة 3-3-3-1 التي تعتبر توقيع المدرب الشهير.

ويعد بيلسا أحد أشهر المدربين في الأرجنتين ممن يعملون خارج بلاد التانجو بعدما قاد أتليتك بلباو وإسبانيول ومرسيليا. كذلك الرجل يملك خبرة في العمل مع المنتخبات إذ قاد بلاده من قبل وكذلك تشيلي.

فقط يعيب مسيرة بيلسا أنها خالية من الألقاب، وشهدت فترة سلبية مع منتخب الأرجنتين إذ ودع جيل من أقوى أجيال فريق التانجو بقيادة جابريل باتستوتا وهرنان كريسبو وخافير زانيتي وخوان فيرون وروبرتو أيالا وأريل أورتيجا كأس العالم 2002 من الأدوار الأولى.

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