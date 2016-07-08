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تركيا: منح 5500 سوري تصاريح عمل في 2016

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تركيا: منح 5500 سوري تصاريح عمل في 2016 تركيا: منح 5500 سوري تصاريح عمل في 2016

أرشيفية

منحت تركيا تصاريح عمل لـ5505 لاجئين سوريين خلال النصف الأول من 2016، بحسب بيانات نشرتها، وزارة العمل التركية، عبر وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تقدم 6586 لاجئاً سورياً بطلب تصاريح عمل.

يذكر أن تركيا سجلت دخول حوالي 2.7 مليون لاجئ سوري منذ نشوب الحرب الأهلية. وفر مئات الآلاف منذ ذلك الحين إلى أوروبا بالقوارب في أغلب الأحيان، رغم إغلاق هذا الطريق بشكل كبير منذ عدة أشهر في أعقاب توقيع اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي يناير سنت تركيا قانوناً جديداً لتسهيل الحصول على تصاريح عمل للسوريين، في إطار جهود للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ومن الشكاوى الكبرى للاجئين أنهم لم يتمكنوا من العمل بشكل مشروع في البلاد، مما يدفعهم إلى الهجرة.

وتظهر بيانات وزارة العمل التي نشرتها صحيفة “حرييت” أنه تم منح 4000 لاجئ سوري تصاريح عمل العام الماضي.

واقترح الرئيس، رجب طيب أردوغان، مؤخراً فكرة منح الجنسية للسوريين المقيمين بالبلاد، مشيراً إلى أن “تركيا تفقد أفراداً مهرة يذهبون إلى أوروبا”. وأظهر تصويت أن فكرة منح الجنسية للسوريين ما زالت لا تحظى بالشعبية بوجه عام.

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