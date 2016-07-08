شيكابالا و إمام و جنش خارج قائمة الزمالك استعدادًا للقمة

أعلن محمد حلمي، المدير الفني للزمالك، اليوم الجمعة، القائمة النهائية المتجهة إلى السويس للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 19 لاعبًا على النحو التالي:

أحمد الشناوي، وعمر صلاح في حراسة المرمى.

وعلي جبر، ومحمد كوفي، وأحمد دويدار، وحمادة طلبة، ورمزي خالد، ومحمد عادل جمعة، في خط الدفاع.

وأحمد توفيق، وطارق حامد، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد خليفة، ومعروف يوسف، وأيمن حفني، ومحمد إبراهيم، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي، في وسط الملعب.

وباسم مرسي، وإيمانويل مايوكا في خط الهجوم.

يذكر أنه غاب عن القائمة كلًا من شيكابالا، وأحمد حسن مكي، ومحمد سالم، ومحمد أبو جبل لأسباب فنية، وحازم إمام، ومحمود عبد الرحيم جنش، للإصابة.