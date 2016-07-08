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طائرات تركية تقتل 12 مسلحا من حزب العمال الكردستانى شمالى العراق

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طائرات تركية تقتل 12 مسلحا من حزب العمال الكردستانى شمالى العراق طائرات تركية تقتل 12 مسلحا من حزب العمال الكردستانى شمالى العراق
قصفت طائرات مقاتلة تركية مواقع مسلحين أكراد من منظمة حزب العمال الكردستانى فى مناطق ريفية شمالى العراق اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا كرديا.

وقالت مصادر أمنية كردية إن الضربات الجوية استهدفت ثمانية مواقع لحزب العمال الكردستانى قرب بلدة سمدنلى الجنوبية الشرقية وسبعة مواقع أخرى فى شمال العراق حيث تتمركز قيادة الحزب.

وأشارت إلى أن طائرات استطلاع بدون طيار جمعت معلومات عن مواقع المسلحين، وأغارت المقاتلات التركية من ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقى تركيا ذات الغلبية الكردية لتضرب مخابئ ومجموعات من المسلحين.
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