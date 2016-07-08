إصابة 7 من قوات المجلس الرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش بسرت

أصيب سبعة عناصر من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى فى الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وأكد مصدر طبى بمستشفى مصراتة المركزى اليوم الجمعة، أن إصابات الجرحى كانت جراء رصاص قناصة، موضحًا أن حالتى اثنين منهم حرجة.

وأكد مصدر بغرفة العمليات العسكرية أن الاشتباكات متواصلة فى محاور القتال، بينما سجلت القوات تقدمًا على الأرض، وشددت الحصار على أماكن تواجد عناصر التنظيم بالأحياء السكنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعمارات السكنية والشعبية والفنادق وسط مدينة سرت.

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