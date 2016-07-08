في_القمة - الزمالك يتراجع.. الإصابة ليست سبب استبعاد شيكابالا أمام الأهلي

تراجع الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعدما أكد استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" من مواجهة الأهلي "بسبب الإصابة" ليؤكد أن السبب "استبعاد فني".

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم المارد الأحمر للقب قبل جولتين من النهاية.

وأعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق قائمة من 19 لاعبا لم تشهد تواجد شيكابالا من أجل مواجهة الأهلي. (تعرف على القائمة بالكامل)

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن "الإصابة" هي سبب استبعاد شيكابالا من قائمة لقاء الأهلي. وهو نفس سبب استبعاد حازم إمام ومحمود عبد الرحيم "جنش" أيضا.

بينما خرج أحمد حسن مكي ومحمد سالم لأسباب فنية وأحمد حمودي ومحمد أبو جبل لنهاية عقدهما مع الزمالك.

ولكن قبل أن يتم تعديل الأمر عبر الموقع الرسمي أيضا ليؤكد أن "أسباب فنية" هي سبب استبعاد شيكابالا. بينما غياب حازم إمام وجنش بسبب الإصابة.