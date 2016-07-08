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#في_القمة - التشكيل المتوقع للأهلي.. أحمد عادل وثنائي هجومي وشكوك حول رمضان

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#في_القمة - التشكيل المتوقع للأهلي.. أحمد عادل وثنائي هجومي وشكوك حول رمضان #في_القمة - التشكيل المتوقع للأهلي.. أحمد عادل وثنائي هجومي وشكوك حول رمضان

ظهرت ملامح التشكيل الأساسي الذي من المنتظر أن يعتمد عليه مارتن يول المدير الفني للأهلي أمام الزمالك. تشكيل سيشهد بنسبة كبيرة للغاية تواجد أحمد عادل عبد المنعم أساسيا في حراسة المرمى.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم المارد الأحمر للقب قبل جولتين من النهاية.

وخلال مران الأهلي يوم الجمعة ظهرت ملامح التشكيل الأساسي بالاعتماد على ثنائي هجومي وهما جون أنطوي وعماد متعب.

بينما ما زلت الشكوك تحوم حول مشاركة رمضان صبحي كأساسي فظهر بلاصق طبي بعد الإصابة الأخيرة التي ضربت اللاعب.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك بناء على ما جاء خلال المران:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: صبري رحيل - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي.

الوسط: مؤمن زكريا - حسام غالي - حسام عاشور - وليد سليمان.

الهجوم: عماد متعب - جون انطوي

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