إنفوجرافيك ساحر #في_القمة – رمضان وكهربا كيف ينهي كل منهما مراوغاته

يقوم رمضان صبحي بمراوغة صحيحة كل 21 دقيقة أما محمود عبد المنعم "كهربا" فمعدله هو كل 30 دقيقة فكيف ينهي كل منهما هجماته في النهاية؟

رمضان يستطيع تسجيل هدفا كل 400 دقيقة لكن كهربا يتفوق في هذا الأمر كثيرا حيث أنه يستطيع هز شباك الخصوم كل 194 دقيقة.

في المقابل نجد أن رمضان صبحي يتفوق كثيرا في صناعة الأهداف فهو يصنع واحدا كل 333 دقيقة، أما كهربا في 429 دقيقة.

ويعد رمضان وكهربا أبرز أسلحة الأهلي والزمالك الهجومية في القمة التي سوف تقام السبت المقبل فمن يحسم الصراع بينهما لصالح فريقه؟

ويقدم FilGoal.com إنفوجرافيك خاص بأرقام ثنائي الأهلي والزمالك قبل مواجهتهما وأبرز أرقامهما خلال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن أرقام الثنائي هي عبارة عن كل ما يقوم به خلال متوسط عدد الدقائق التي شارك بها.