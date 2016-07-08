في_القمة - قائمة الأهلي .. استبعاد إكرامي من مواجهة الزمالك وعودة رمضان صبحي

قرر مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد شريف إكرامي من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الزمالك.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم اللقب لصالح المارد الأحمر قبل النهاية بجولتين.

وأعلن مارتن يول قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة الزمالك. قائمة شهدت عودة رمضان صبحي إلى قائمة الفريق.

وخرج شريف إكرمي وصالح جمعة من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك. بينما يغيب أحمد الشيخ وعبد الله السعيد وماليك إيفونا للإصابة وسعد سمير للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض - أحمد ربيع الشيخ.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - باسم علي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد نجيب - صبري رحيل - حسين السيد.

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عمرو السولية - أحمد حمدي - مؤمن زكريا - وليد سليمان - رمضان صبحي.

الهجوم: جون أنطوي - عماد متعب - عمرو جمال.