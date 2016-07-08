معتقدات خاطئة عن الحكة أثناء الحمل

من الأمور المزعجة التي تصيب الحامل أثناء الحمل هي حدوث الحكة الجلدية في البطن أو اليدين والقدمين وقد راجت بعض المعتقدات بخصوصها ومنها:

• تحدث الحكة عند الحمل بمولود ذكر.

• الحكة من علامات كبر حجم الجنين.

• الحكة تترك أثراً مزعجاً على البطن.

• الحكة سببها جوع الحامل وحاجة الجنين للغذاء.

هذا وقد سألت "سيدتي نت" الدكتور عدلي الحاج استشاري أمراض النساء والولادة حيث أشار إلى الملاحظات التالية بخصوصها:

• تحدث الحكة في الثلث الأخير من الحمل.

• لا تحدث الحكة إلا في نسبة قليلة جداً من الحوامل.

• تشتد أعراضها مع ساعات الليل.

• لا يوجد أسباب طبية محددة لها.

• لا تترك أي أثر على البشرة ولكنها مزعجة لدرجة كبيرة.

• تختفي الحكة بمجرد الولادة.

• ليس لها أي أضرار على الطفل سواء كان في بطن أمه أو بعد الولادة.

• لها جذور وراثية في بعض العائلات.

• من أضرارها فقط أن بعض النساء يلدن ولادة مبكرة بسببها.