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معتقدات خاطئة عن الحكة أثناء الحمل

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معتقدات خاطئة عن الحكة أثناء الحمل معتقدات خاطئة عن الحكة أثناء الحمل

الجمعة 08-07-2016 13:30

من الأمور المزعجة التي تصيب الحامل أثناء الحمل هي حدوث الحكة الجلدية في البطن أو اليدين والقدمين وقد راجت بعض المعتقدات بخصوصها ومنها:
• تحدث الحكة عند الحمل بمولود ذكر.
• الحكة من علامات كبر حجم الجنين.
• الحكة تترك أثراً مزعجاً على البطن.
• الحكة سببها جوع الحامل وحاجة الجنين للغذاء.
هذا وقد سألت "سيدتي نت" الدكتور عدلي الحاج استشاري أمراض النساء والولادة حيث أشار إلى الملاحظات التالية بخصوصها:
• تحدث الحكة في الثلث الأخير من الحمل.
• لا تحدث الحكة إلا في نسبة قليلة جداً من الحوامل.
• تشتد أعراضها مع ساعات الليل.
• لا يوجد أسباب طبية محددة لها.
• لا تترك أي أثر على البشرة ولكنها مزعجة لدرجة كبيرة.
• تختفي الحكة بمجرد الولادة.
• ليس لها أي أضرار على الطفل سواء كان في بطن أمه أو بعد الولادة.
• لها جذور وراثية في بعض العائلات.
• من أضرارها فقط أن بعض النساء يلدن ولادة مبكرة بسببها.

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سيدتي