"غلا"مولودة الشهيد عبدالله اليماحي تبصر النور

رُزق شهيد الوطن الملازم أول طيار عبدالله محمد اليماحي صباح اليوم بأول مولودة له، اسموها "غلا" وذلك بحسب ما أوصى والدها الشهيد البطل بتسميتها قبل شهر تقريباً من إبصارها النور، حيث استشهد الطيار عبدالله اليماحي في رمضان خلال أدائه واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن .

وقال محمد اليماحي والد الشهيد عبدالله: رزقنا ولله الحمد اليوم بمولودة شهيدنا عبدالله، فقد كان رحمه الله ينتظر ولادتها بفارغ الصبر، وظل يردد دائما رغبته في تسميتها "غلا"، واليوم "الجمعة" في تمام الساعة السادسة والنصف أبصرت "غلا" النور، جعلها الله من مواليد السعادة والخير وقرة عين لوالدتها، وأن يتغمّد شهيدنا بواسع رحمته.

واضاف: ولادة "غلا" أسعدت أفراد العائلة بأكملها، وشعرت بروح خلف الشهيد بيننا. مؤكداً إن قيادتنا الرشيدة منذ استشهاد ابنة "عبدالله" وهي في تواصل دائم معهم وسؤال مستمر، مقدماً شكره و امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.