«هيلاري» و«ترامب» يلغيان مؤتمراتهما الانتخابية بعد أحداث دالاس

قررت المرشحة الديموقراطية المفترضة في انتخابات الرئاسة الامريكية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب إلغاء جميع مؤتمراتهما الانتخابية المقررة اليوم /الجمعة/ بعد أحداث إطلاق النار في مدينة (دالاس)، والذي أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة وإصابة ثمانية اخرين.

وكان من المقرر أن يلقي ترامب اليوم كلمة أمام حشد من أنصاره في مدينة (ميامي) بولاية فلوريدا.

وقد أعرب ترامب – في بيان – عن عزائه لأسر رجال الشرطة الذين قتلوا في الحادث وكذلك أسرتي المواطنين الامريكيين السود اللذين قتلا برصاص الشرطة في ولايتي لويزيانا ومينيسوتا موخرا.ووصف ترامب الهجوم بأنه متعمد لاستهداف الرجال الذين يحافظون على أمن المواطنين، مؤكدا ضرورة استعادة النظام وثقة المواطنين في تأمين منازلهم وأمنهم في الشوارع.

بينما كان من المقرر أن تلقي هيلاري اليوم كلمة في مؤتمر انتخابي في ولاية بنسيلفانيا، حيث كان من المقرر أن يشاركها في المؤتمر نائب الرئيس الامريكي جو بايدن.

وأصدرت حملة هيلاري بيانا، قالت فيه إنه “نظرا للأحداث المأساوية التي وقعت في مدينة دالاس، سيتم تأجيل مؤتمر المرشحة الديموقراطية في بنسيلفانيا إلى موعد آخر”.

وكانت هيلاري قد أعلنت – في بيان قبل أحداث دالاس – أنها تعتزم مناقشة حادثي قتل المواطنيين الأمريكيين السود برصاص الشرطة، مشيرة إلى دعوتها لضمان العدالة التي يستحقها جميع الأمريكيين والحاجة إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.

وكانت شرطة مدينة دالاس قد أعلنت عن هوية القناص الذي أطلق النار – الليلة الماضية – على رجال الشرطة، حيث قالت إنه يدعي ميكا جونسون ويبلغ من العمر 25 عاما وليس له أي سجل إجرامي.