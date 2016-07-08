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بالفيديو - تقرير إنجليزي: ستوك لا يخطط لإعارة رمضان صبحي.. والمواجهة الأخيرة تقترب

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بالفيديو - تقرير إنجليزي: ستوك لا يخطط لإعارة رمضان صبحي.. والمواجهة الأخيرة تقترب بالفيديو - تقرير إنجليزي: ستوك لا يخطط لإعارة رمضان صبحي.. والمواجهة الأخيرة تقترب

هل اقترب رمضان صبحي من الرحيل عن الأهلي إلى ستوك سيتي؟ وما خطة النادي الإنجليزي بعد إتمام التعاقد مع موهبة الأهلي؟ أسئلة أجاب عنها الصحفي الإنجليزي دين جونز من موقع "بليتشر ريبورت".

انفراجه في الأيام القليلة الماضية شهدتها أزمة احتراف رمضان صبحي إلى الدوري الإنجليزي. اللاعب يختار ستوك والأهلي يوافق على رحيله. (طالع التفاصيل)

ويستعد رمضان صبحي للظهور مع الأهلي أمام الزمالك في قمة الجولة الأخيرة يوم السبت في ختام الدوري المصري، مباراة من المرجح أن تكون الأخيرة للاعب مع الأهلي. نظرا لأن الصفقة "سوف تتم نهاية هذا الأسبوع".

وأكد موقع بليتشر ريبورت لعدم وجود أي نية لستوك سيتي لإعارة رمضان صبحي عقب إتمام التعاقد مع اللاعب.

وقال الصحفي الإنجليزي في حديثه عن رمضان صبحي: "من المتوقع أن يضم ستوك سيتي رمضان صبحي بعد عطلة نهاية الأسبوع في إنجلترا. الصفقة تقدر بـ3.5 مليون جنية إسترليني وستصل إلى 5.8 مليون لصالح النادي الأهلي من أجل اللاعب الذي يُطلق عليه "رماضونا".

وأضاف "ستوك لا يخطط لإعارة رمضان صبحي عقب إتمام الصفقة. سيدخل مباشرة مع الفريق الأول. الآن فقط في انتظار الفحص الطبي واستخراج أوراق العمل للاعب".

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