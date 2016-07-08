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نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق الخامس

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نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق الخامس نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق الخامس
أمر شريف شحاتة وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة "ربة منزل" ألقت بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، بسبب خلافات مع حماتها بعدما أكدت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من "هانى. م. ا" 35 سنة موظف يفيد بقيام زوجته "هبة. ع. م" 29 سنة ربة منزل، بإلقاء نفسها من شرفة مسكنه بالطابق الخامس ولقيت مصرعها فى الحال متأثرة بإصابتها بجروح وكدمات متعددة بالرأس والجسم، وعلل ذلك للخلاف بينها وبين والدته على إعداد الطعام، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام.

انتقل على الفور المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة لموقع الحادث، وبسؤال كل من شقيق المتوفاة ويدعى " محمد ع م " 32 سنة عامل ونجلها " مصطفى ه م " 11 سنة طالب أيدا أقوال زوجها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6724 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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