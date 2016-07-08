بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ الإسكندرية، والمتنزهات العامة، إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها، وذلك فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالإجازة وهربا من حرارة الجو المرتفعة.

من جانبه، حذر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، مستأجرى شواطئ الإسكندرية من استغلال المصطافين والوافدين إلى المحافظة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المسئولين بالمحافظة بالمرور الدورى على المتنزهات والشواطئ والتأكد من عدم استغلال الرواد والزائرين فى رفع أسعار خدمات الشواطئ، التى أعلنتها المحافظة والاهتمام بالشواطئ المجانية ونظافتها، محذرا من أى إساءة فى حق الإسكندرية، كما أكد على رفع مستوى الخدمات بحديقة الحيوان وأمر بتوفير وسائل الراحة للزائرين.



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أسرة تستمتع بالبحر بركوب البدال المائى



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أسرة تستمع بالجلوس أمام البحر



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أب يساعد ابنته على السباحة



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شاطئ الإسكندرية مزدحم



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أب يساعد ابنته على السباحة



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طفل يقفز فى البحر



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صورة تذكارية امام البحر



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طفلة تحاول السباحة فى البحر



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طفلة تسبح للوراء فى البحر



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رجل يسبح فى البحر



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جانب من شاطئ الإسكندرية



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اطفال يتناولون الإيس كريم



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شباب فى محاولة قفز للبحر



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اطفال يسبحون فى البحر بالعوامات



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طفل يأخذ هدنة فى البحر



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مجموعة شباب يلعبون كورة الماء فى البحر



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شواطئ الإسكندرية مزدحمة فى ثالث ايام عيد الفطر المبارك



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شاب يقفز فى البحر



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طفل يقفز قفزة الفراشة فى البحر



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شواطئ الإسكندرية مزدحمة بالمواطنين فى ثالث ايام عيد الفطر المبارك



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أسرة تتناول وجبة الغذاء على البحر



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أسرة تصل لكورنيش الإسكندرية لقضاء اليوم على البحر



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أسرة تغادر كورنيش الإسكندرية بعد قضاء اليوم على البحر



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جانب لشاطئ البحر المزدحم من الخلف مشيراً " ممنوع نزول الكلاب "

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