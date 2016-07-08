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بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر

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بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر
شهدت شواطئ الإسكندرية، والمتنزهات العامة، إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها، وذلك فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالإجازة وهربا من حرارة الجو المرتفعة.

من جانبه، حذر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، مستأجرى شواطئ الإسكندرية من استغلال المصطافين والوافدين إلى المحافظة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المسئولين بالمحافظة بالمرور الدورى على المتنزهات والشواطئ والتأكد من عدم استغلال الرواد والزائرين فى رفع خدمات الشواطئ، التى أعلنتها المحافظة والاهتمام بالشواطئ المجانية ونظافتها، محذرا من أى إساءة فى حق الإسكندرية، كما أكد على رفع مستوى الخدمات بحديقة الحيوان وأمر بتوفير وسائل الراحة للزائرين.

شواطئ الاسكندريه (1)
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أسرة تستمتع بالبحر بركوب البدال المائى

شواطئ الاسكندريه (2)
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أسرة تستمع بالجلوس أمام البحر

شواطئ الاسكندريه (3)
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أب يساعد ابنته على السباحة

شواطئ الاسكندريه (4)
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شاطئ الإسكندرية مزدحم

شواطئ الاسكندريه (5)
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أب يساعد ابنته على السباحة

شواطئ الاسكندريه (6)
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طفل يقفز فى البحر

شواطئ الاسكندريه (7)
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صورة تذكارية امام البحر

شواطئ الاسكندريه (8)
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طفلة تحاول السباحة فى البحر

شواطئ الاسكندريه (9)
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طفلة تسبح للوراء فى البحر

شواطئ الاسكندريه (10)
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رجل يسبح فى البحر

شواطئ الاسكندريه (11)
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جانب من شاطئ الإسكندرية

شواطئ الاسكندريه (12)
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اطفال يتناولون الإيس كريم

شواطئ الاسكندريه (13)
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شباب فى محاولة قفز للبحر

شواطئ الاسكندريه (14)
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اطفال يسبحون فى البحر بالعوامات

شواطئ الاسكندريه (15)
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طفل يأخذ هدنة فى البحر

شواطئ الاسكندريه (16)
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مجموعة شباب يلعبون كورة الماء فى البحر

شواطئ الاسكندريه (17)
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شواطئ الإسكندرية مزدحمة فى ثالث ايام عيد الفطر المبارك

شواطئ الاسكندريه (18)
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شاب يقفز فى البحر

شواطئ الاسكندريه (19)
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طفل يقفز قفزة الفراشة فى البحر

شواطئ الاسكندريه (20)
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شواطئ الإسكندرية مزدحمة بالمواطنين فى ثالث ايام عيد الفطر المبارك

شواطئ الاسكندريه (21)
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أسرة تتناول وجبة الغذاء على البحر

شواطئ الاسكندريه (22)
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أسرة تصل لكورنيش الإسكندرية لقضاء اليوم على البحر

شواطئ الاسكندريه (23)
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أسرة تغادر كورنيش الإسكندرية بعد قضاء اليوم على البحر

شواطئ الاسكندريه (24)
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جانب لشاطئ البحر المزدحم من الخلف مشيراً " ممنوع نزول الكلاب "

بالصور.. تعرف على أسعار الشواطئ المميزة والسياحية بالإسكندرية
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