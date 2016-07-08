بدء التحقيقات فى مقتل حداد دفاعًا عن جارته الطالبة بدسوق كفر الشيخ

بدأ محمد شاور وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشارين محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات كفرالشيخ، ومحمد قنطوش رئيس نيابة دسوق، التحقيقات فى واقعة مقتل شاب "حداد" تدخل لفض مشادة بين متهمين وطالبة، بسبب إقراضهم لها مبلغا ماليا، ومطالبتها بإعادته لهم.

وقرر وكيل نيابة دسوق انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه"محمد .ا" 35 عاما، حداد، ويقيم بمدينة دسوق للتوصل لأسباب مقتله، وكان قد تم نقل جثمان المجنى عليه لمشرحة مستشفى دسوق العام لإجراء عملية التشريح، كما قررت النيابة تكليف رجال المباحث بالتحريات اللازمة للتوصل لأسباب وظروف الحادث وملابساته.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بأن الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام مستشفى دسوق العام أخطر مأمور قسم شرطة دسوق بوصول" محمد .ا" 35 عاما، حداد، مصاباً بجرح نافذ بالبطن، وادعاء مشاجرة مع آخرين، ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى.

انتقل رجال المباحث برئاسة المقدم المقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، للمستشفى، وبسؤال عدد من أهالى المجنى عليه، أفادوا أنه تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص، أثناء محاولة للدفاع عن جارته، لحظة حدوث مشاجرة معها ومع آخرين، أمام منزلها بمدينة دسوق.

وكشفت التحريات المبدئية للمقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، أن مشاجرة وقعت بين كل من المتهمين"م.ا" 27 عاما، و"م.س.ا" "، 24 عاما، وبين "ش.ش.ا "، 17عاما، طالبة، ويقيمون جميعا بمدينة دسوق، وأن سبب المشاجرة إقراض المتهمين الأول والثانى الطالبة مبلغا 1200 جنيه، وتوجها لمنزلها لمطالبتها برد المبلغ، فنشبت مشادة بين المتهمين ومع ذويها، وحضر المجنى عليه"جار الطالبة" طالباً منهما الانصراف، فرفض المتهمون، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لقيام أحد المتهمين بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، ونقل مباشرة لمستشفى دسوق العام، ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى.

- إصابة 21 شخصًا فى ثلاث حوادث بكفر الشيخ