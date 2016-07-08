احمى نفسك من حرارة الجو بتناول الفاكهة والخضروات الغنية بالماء

أكدت ساندرين فرابيه طبيبة العلاج الطبيعى الفرنسية ضرورة الاهتمام بترطيب الجسم وشرب كميات كبيرة من الماء، خاصة فى فصل الصيف وفى الجو شديد الحرارة، مشددة على أنه لا يجب أن ننتظر الشعور بالعطش لكن ضرورة شرب جرعات صغيرة على فترات.

وحذرت من شرب المياه المثلجة لأنها تؤدى إلى اضطراب فى عملية الهضم وتسبب آلام المعدة وبعض نوبات الإسهال، كذلك ضرورة التركيز على تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والكوسة والبطيخ والشمام.

أما بالنسبة للرياضة فيفضل ممارسة السباحة واليوجا والمشى مع ارتداء قبعة ونظارة لحماية العين من أشعة الشمس، مع الحرص على الجلوس فى الظل بين الحين والآخر مع رفع النظارة حتى نعطى فرصة للعين والجسم من الاستفادة من أشعة الشمس بالقدر المعقول.

وأوضحت أنه يمكن تناول ملعقتين من زيت نباتى غنى بالأوميجا 3، مثل زيت اللفت والجوز للمساعدة على سيولة غشاء الخلايا وضمان وصول الدم إلى الأوردة.

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