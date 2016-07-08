6 عادات يومية يجب تجنبها لحماية أسنانك من التسوس

حذر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" من 6 عادات يومية يتبعها البعض ينتج عنها تسوس الأسنان، وتتضمن هذه العادات الآتى:

1- استهلاك السكريات: مشروبات السكر هى السبب رقم واحد للإصابة بتسوس الأسنان، كما ثبت ذلك من قبل الخبراء إذا كنت تريد أسنان صحية يجب تجنب المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة اصطناعيا.

2- مضغ حبوب الفيتامينات: العديد من حبوب الفيتامينات المتاحة يتم مضغها وهى جيدة للصحة، لكن نظرا لأنها حمضية مضغها بانتظام يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

3- قضم الأظافر بالفم: فبعض الأشخاص لديهم هذه العادة السيئة، والتى ينتج عنها تآكل مينا الأسنان وينتج عنها التسوس.

4- تنظيف الأسنان بفرشاة خشنة بشكل قوى: فأنها تؤدى إلى تآكل مينا الأسنان وتلحق بها الضرر وينتج عنها التسوس.

5- أخذ المسكنات: العديد من المسكنات ينتج عنها خفض إفراز اللعاب، وقد تكون الفم أكثر جفافا، ما تؤدى إلى تآكل المينا وتسوس الأسنان.

6- استخدام المسواك بشكل منتظم لتنظيف أسنانك، لأنه يؤدى إلى إتلاف المناطق الحساسة من أسنانك واللثة، ما يحدث تسوس وتلف بالأسنان.



>- 6 خطوات صحية تكافح تسوس الأسنان