أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 عادات يومية يجب تجنبها لحماية أسنانك من التسوس

Google+ Print
6 عادات يومية يجب تجنبها لحماية أسنانك من التسوس 6 عادات يومية يجب تجنبها لحماية أسنانك من التسوس
حذر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" من 6 عادات يومية يتبعها البعض ينتج عنها تسوس الأسنان، وتتضمن هذه العادات الآتى:

1- استهلاك السكريات: مشروبات السكر هى السبب رقم واحد للإصابة بتسوس الأسنان، كما ثبت ذلك من قبل الخبراء إذا كنت تريد أسنان صحية يجب تجنب المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة اصطناعيا.

2- مضغ حبوب الفيتامينات: العديد من حبوب الفيتامينات المتاحة يتم مضغها وهى جيدة للصحة، لكن نظرا لأنها حمضية مضغها بانتظام يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

3- قضم الأظافر بالفم: فبعض الأشخاص لديهم هذه العادة السيئة، والتى ينتج عنها تآكل مينا الأسنان وينتج عنها التسوس.

4- تنظيف الأسنان بفرشاة خشنة بشكل قوى: فأنها تؤدى إلى تآكل مينا الأسنان وتلحق بها الضرر وينتج عنها التسوس.

5- أخذ المسكنات: العديد من المسكنات ينتج عنها خفض إفراز اللعاب، وقد تكون الفم أكثر جفافا، ما تؤدى إلى تآكل المينا وتسوس الأسنان.

6- استخدام المسواك بشكل منتظم لتنظيف أسنانك، لأنه يؤدى إلى إتلاف المناطق الحساسة من أسنانك واللثة، ما يحدث تسوس وتلف بالأسنان.


>
>- 6 خطوات صحية تكافح تسوس الأسنان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365