الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد تدرج "ابكلوزا" ضمن أفضل علاجات فيروس C

قامت الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد مؤخرا باعتماد عقار ابكلوزا لعلاج فيروس سى، وإدراجه ضمن الاختيارات العلاجية المتاحة لعلاج النوع الجينى الرابع من فيروس سى الموجود فى مصر ، وذلك بعد أن وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" عليه كعلاج فعال لجميع الأنواع الجينية للفيروس.

وأكد الدكتور محمد القصاص استشارى الكبد والجهاز الهضمى أن الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد أصدرت تحديثا للخطوط الاسترشادية العلاجية لعلاج فيروس سى مؤخرا بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على عقار ابكلوزا، موضحا أنه قد تضمن التعديل الأخير إدراج عقار ابكلوزا ضمن الاختيارات المتاحة لعلاج النوع الجينى الرابع ليصبح أحد 4 عقاقير موصى باستخدامها من الجمعية الأمريكية لعلاج فيروس سى النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر، لينضم إلى قائمة الاختيارات الثلاثة المتاحة والأكثر فعالية فى علاج الفيروس وهم "الكيوريفو والهارفونى والزيباتتير" ليصبح عقار ابكلوزا هو الرابع لعلاج النوع الجينيى الرابع للفيروس.

وأضاف الدكتور القصاص: "صنفت الجمعية الأمريكية هذه الأدوية الأربعة على حسب قوة الدليل القائم عليها والمبنى على الأبحاث الاكلينيكية المنشورة على كل عقار، موضحا أن عقارى "ابكلوزا "و"كيوريفو" تصدرا قمة التصنيف، يليهما العقاران الآخران "هارفونى" و"زيباتتير" بنفس القوة.

وأشار إلى أن إدراج ابكلوزا أتاح العديد من الاختيارات الناجحة لعلاج فيروس سى، والتى تسجل نتائج استجابة تفوق الـ95% كنسبة نجاح فى الشفاء التام من الفيروس، وكذلك يؤدى تنوع هذه الاختيارات إلى ملائمة العلاج لكل فئات المرضى تقريبا، بما فيهم حالات التليف الكبدى غير المتكافئ.

يذكر أن الخطوط الاسترشادية للجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد تعتبر واحدة من التوصيات الطبية العالمية ذات القوة، والتى يتم الاعتماد عليها فى اختيار الأدوية الأكثر فعالية والأكثر أمانا فى علاج أمراض الكبد.

بعد اعتماد عقار "أبكلوزا" لعلاج فيروس C.. أطباء الكبد يؤكدون: يعالج جميع الأنواع الجينية للفيروس.. يتميز بفعاليته وأمانه فى علاج مرضى التليف غير المتكافئ.. ويحقق نسب شفاء تصل لـ99 %

هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تعتمد عقار "ابكلوزا "لعلاج فيروسC