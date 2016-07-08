أمال ماهر تقبل عزاء والدها غداً الجمعة .. وبرقيات حزن من نجوم الغناء

أعلنت المطربة أمال ماهر عن استقبالها للمعزين بوفاة والدها المهندس ماهر مندور إبراهيم غداً الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، من بعد صلاة المغرب، بعدما قضت اليوم الأول من عيد الفطر بمراسم صلاة الجنازة والدفن بمقابر الأسرة، وفضلت تخصيص اليوم الثاني للعيد لقبول العزاء من الأهل والأصدقاء بمنزل العائلة.

زملاء أمال من نجوم الموسيقى والغناء استبقوا العزاء الرسمي غداً، ووجهوا لها العديد من برقيات المواساة في الفقيد الذي قضى نحبه أول أيام العيد بعد صراع مع المرض، فقال نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر: خالص التعازي الي الفنانة أمال ماهر في وفاة المغفور له والدها رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و للأسرة الصبر و السلوان".

وتقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب بخالص التعازي في وفاة والد الفنانة أمال ماهر، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك، قائلة: خالص التعازي لصديقتي ‫‏امال ماهر‬ في وفاه والدها ربنا يجعلها اخر الاحزان و يصبركم. نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته.

وكتبت أحلام تغريدة على تويتر: "أتقدم بالعزاء والمواساة للفنانة القديرة آمال ماهر بوفاة والدها، أسأل الله أن تكون هذه الأيام خير أيامه ويبدله دارا خيرا من داره.. آخر الأحزان".

وواساها الموسيقار محمد رحيم قائلاً : أتقدم بأحر التعازي لصديقتي الغالية آمال ماهر في وفاة والدها والعزاء واجب لكل العائلة الكريمة وندعو له بالرحمة ونسألكم الفاتحة والدعاء".

المطرب الشاب احمد جمال قدم العزاء عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: حزنت جدا لسماع الخبر ده وبعزي أختي وصديقتي الفنانة امال ماهر في وفاة والدها بعد صراع كبير جدا مع المرض ربنا يصبرك ويقويكي وأرجوكم الدعاء للفقيد بواسع الرحمة والمغفرة".

وقال المطرب رامي جمال: البقاء لله في والد صديقتي الفنانة امال ماهر ربنا يرحمه هو وكل موتانا ويصبرك انتي والأسرة الكريمة .دعواتكم بالرحمة والمغفرة عظم الله اجركم".

أسرة "سيدتي" تتقدم بخالص العزاء للمطربة أمال ماهر في الفقيد.

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