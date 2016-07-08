طليق نادين الراسي: نادين تراجعت عن اتفاقنا وتطالب بمبالغ مادية كبيرة جداً

بيروت_ هيام بنوت

تحوّل ولدا الفنانة نادين الراسي، إلى ضحية في خلافاتها مع طليقها جيسكار أبي نادر.

فبعد أن انتشرت فيديوهات عبر صفحة متابعي نادين الراسي، توحي وكأنها تتفاوض مع طليقها من أجل أن يتنازل عن حضانة طفليهما كارل ومارسيل مقابل 100 الف دولار، رد جيسكار أبي نادر عبر بيان مكذباً كل ما جاء في الفيديو ومشيراً إلى أن "الحديث الذي تبثّه نادين الراسي حصل بمعرض المصالحة قبل الخلاف منذ اكثر من سنة وأن نادين عرضت دفع مبلغ مئة الف دولار أميركي لقاء تنازله لها عن حصته في الشقة المشتركة وليس غير ذلك"، متهماً إياها بإمتهان التمثيل في الحياة كما في الأفلام، وموضحاً أنه لن يتنازل عن حضانة الاولاد "لأن نادين الراسي غير مؤهلة لها، كفاءة وأخلاقياً" .

الرد على جيسكار سرعان ما وصله من نادين عبر "تويتر"، التي أشارت إلى "أنّ النزاع بينه وبين طليقها يحل بالطرق المادية، كما أوضحت أن مسألة مؤهلاتها وكفاءتها وأخلاقها المتعلّقة بحقها المقدّس في حضانة أطفالها، تتركها إلى القضاء و ليس إلى تقدير من إمتهن البيع والشراء.

مصادر مقربة من جيسكار أبي نادر، أشارت إلى أن الولدين لا علاقة لهما بالخلاف بينه وبين نادين، بل أن سبب المشاكل بينهما، هو دعوى تقدمت بها نادين إلى المحكمة، للحصول على مبلغ مادي كبير، ولكن بعض الإعلام حولها إلى معركة حضانة أطفال، كما أكدت المصادر نفسها إلى أنه كان قد تم الإتفاق بين نادين وجيسكار على حل المشاكل المادية بينهما بشكل ودي، ولكنها ما لبثت أن تراجعت وطالبت بتعويضات مادية طائلة جداً.

يشار إلى أن كارل ومارسيل يعيشان حالياً مع والدهما جيسكار أبي نادر، بإنتظار أن يفصل القضاء في مسألة حضانتهما.