بطلة «موسم الكرز» أوزغي غوريل: هذه حقيقة علاقة الحب بيني وبين زميلي

بعد أدائها أدواراً صغيرة غير مؤثرة في مسلسلات: «شارع السلام» مع سيلين ديميراتار وقدسي، و«حريم السلطان» مع خالد آرغنش ومريم أوزيرلي، و«أين ابنتي» مع إيجي أوسلو وبوراك حقي، وكانت قد اختيرت له من بين 300 مرشحة، ودورها الرائع في «مد جزر» مع ساريناي ساريكايا وتشاتاي أولوسوي، أثبتت أوزغي غوريل قدرتها على أداء أدوار الحب الرومانسية الكوميدية بعذوبة واقتدار بأولى بطولاتها الدرامية «موسم الكرز»، الذي نجح فيه أيضاً شريكها ببطولته الأولى الممثل الوسيم الصاعد سيركان تشاي أوغلو، وأداؤهما الطبيعي لدوريّ العاشقين الذي أوصلهما إلى قمة النجومية والشهرة وتصدر مسلسلهما المركز الأول في نسبة المشاهدة طوال موسمين كاملين، أشعل مواقع «السوشيال ميديا» والإعلام بشائعة حبهما الحقيقية التي لم تؤكدها أوزغي أو تنفها رغم ظهورها معه كثيراً خلال تصوير المسلسل وبعد انتهائه تحت ذريعة صداقتهما الجديدة القوية التي نشأت بينهما خلف الكاميرا والكواليس.

«سيدتي التركية» رصدت لكم هذه المقابلة معها حول فنها وكواليس مسلسلها وعائلتها ونجاحها بأداء دور فتاة مراهقة، وهي في الحقيقة فتاة ناضجة في السابعة والعشرين من عمرها، لكنها أبدعت بتقديم دور مراهقة طفلة تعيش مشاعر الحب الأول:

اعترفت أوزغي في بداية الحوار بمعلومة مهمة يجهلها جمهورها فقالت: أجهدني جداً مسلسل «موسم الكرز». فلمدة عامين كاملين صبرت على نومي ثلاث ساعات فقط باليوم الواحد جراء ساعات التصوير الطويلة الشاقة.

هل تتذكرين الكثير عن طفولتك؟

تجيب مبتسمة: نعم، أنا محظوظة بعائلتي الكبيرة والمثالية، عمي الحنون الراحل، رحمه الله، وجدتي الجميلة الرائعة، ووالدتي الفريدة من نوعها بحنانها، وطريقة تربيتها الديمقراطية لنا ووالدي الطيب القلب، وشقيقتيّ الأكبر مني سناً، كنا نعيش في منزل مستقل رائع، وكنت المدللة الأكبر في العائلة، الكل يسعى إلى إسعادي، لهذا لا أذكر أني حرمت من شيء ما، فكنت أحصل على كل ما أريده بسهولة، ورغم تمتعي بطفولة بسيطة وطبيعية إلا أنني كنت ناضجة ومسؤولة ومختلفة بطريقة تفكيري عن زميلاتي في المدرسة.

ماذا تمنيت أن تكوني في طفولتك؟

حين كنت أذهب إلى السوبر ماركت للتسوق، وأسير في الشارع بعفوية، اكتشفت أني أملك طريقة مشي العارضات، حسب وصف البعض، فأحببت أن أكون عارضة أزياء محترفة مثل التوب موديل المفضلة لدي: جيزيل بوندشين، لكني عندما دخلت مدرسة الثانوية العامة تغيرت، وصرت أميل أكثر للتمثيل بفضل نشاطي بالمسرح المدرسي.

كيف دخلت عالم التمثيل؟

قمت بأداء أدوار صغيرة لم تكن مؤثرة فتوقفت فترة طويلة عن التمثيل؛ لأنها لم تحقق لي ما أطمح إليه من نجاح وشهرة واسعة، وشغلت وقتي بتلقي دورات خاصة في التمثيل والإلقاء لتحسين أدواتي كممثلة قبل العودة للوسط الفني والعمل، حتى أتتني فرصة العمل مع النجمة التركية المعروفة إيجي أوسلو في مسلسلها الناجح «أين ابنتي» حيث أديت فيه دور ابنتها المتهورة المختفية بظروف غامضة، ويبدأ الجميع بالبحث عنها وهي لا تعرف أنها ليست الابنة الحقيقية لوالدتها التي خدعها والدها بعد وفاة مولودتها فجلب لها ابنة شقيقته التي كانت ثمرة علاقة غير شرعية لها، وكان هذا الدور مميزاً، إلا أن دوري الجميل في المسلسل الرومانسي الشبابي «مد جزر» مع تشاتاي أولوسوي وساريناي ساريكايا الذي أكسبني حب المشاهدين لأول مرة كان بوابتي الحقيقية إلى بطولتي الدرامية الأولى لمسلسلي الرومانسي الأشهر «موسم الكرز» مع سيركان تشاي أوغلو.

ألم يكن هناك مجازفة في إسناد دور مراهقة لك في «موسم الكرز» وأنت في السابعة والعشرين؟

أنا مدينة لشركة الإنتاج التي تميزت بالجرأة في اختياري أنا بالذات لدور البطولة في «موسم الكرز» الذي جسدت فيه دوراً واقعياً لشابة تحلم بالحب والنجاح في عالم الموضة كمصممة أزياء مولعة بالأناقة والألوان والتميز، ونجح الدور وأحبه الناس لأني جسدت واقع وأحلام ملايين الفتيات اللواتي لهنّ الحق في أن يحلمن بالحب والزواج من فارس الأحلام المناسب الذي لا يأتي في الحياة إلا مرة واحدة.

ما سر نجاحك بدور (أويكو ـ فتون) في «موسم الكرز»؟

حبي لشخصية أويكو (فتون) بكل ملامحها الداخلية وتفاصيلها الطبيعية من حياء وبراءة وأحلام وشقاوة سر نجاحي كممثلة بتقديمها بصدق وواقعية على الشاشة الصغيرة.

متى قد تفشلين بدور؟

إن أديت شخصية لم أحبها على الورق، وأنا بعد نجاحي في «موسم الكرز» عاهدت نفسي أن لا أقدم أي دور لا يخفق له قلبي أو لا أحبه من أول قراءة لي للسيناريو المعروض علي.

لا أميل لأداء شخصيات خيالية

ما هي الأدوار المفضلة لديك؟

أحب وأفضل أداء شخصيات نساء حقيقيات موجودات في حياتنا، ولا أميل لأداء شخصيات خيالية لا تمت للواقع أو للبيئة التركية بصلة.

أثيرت حولك شائعة حب مع سيركان تشاي أوغلو شريكك ببطولة «موسم الكرز»، فهل هناك حب حقيقي بينك وبينه؟

أنا أؤمن بالصداقة بين الشاب والفتاة، وسيركان صديق مقرب لي. ولي صديقة خبيرة بعد تجارب كثيرة لها مع النساء والرجال وصلت إلى خلاصة: أن الرجل أفضل صديق للمرأة إن كان بريء النية وصادقاً معها.

وأنا لديّ أصدقاء كثر رجال أثق بهم ويثقون بي كما يثقون بأصدقائهم الرجال تماماً.

من أفضل صديق في حياتك؟

أختي الكبرى أفضل صديق لي في حياتي من أيام طفولتي الأولى وما زالت لليوم. فعائلتي وشقيقتاي وأصدقائي أغلى ما في حياتي، ولا غنى لي أبداً عنهم، ولو كنت في عز انشغالي لا أستطيع البقاء فترة طويلة دون رؤيتهم وقضاء أسعد أوقاتي معهم. بالإضافة إلى مجموعة أصدقاء قدامى وجدد مهمين في حياتي، وألتقيهم من فترة لأخرى.

لست رومانسية دائماً

هل خضت تجربة الحب الأول مثل بطلة «موسم الكرز»؟

نعم، مرة واحدة فقط.

كيف تكونين في حالة الحب؟

سعيدة ومجنونة وعفوية، وقادرة على اتخاذ القرار بسرعة قياسية.

وحالة الحب رائعة وتمدني بطاقة إيجابية، والحب ليس محصوراً فقط بين رجل وامرأة، فأنا أعيش حالة حب دائمة بيني وبين عائلتي وأصدقائي وجمهوري.

ما السن المناسبة لزواجك؟

لا يوجد سن مثالية للزواج الذي قد يحدث بأي وقت إن حدث التفاهم، ووقع الحب بين اثنين أنعم الله عليهما بلغة تقارب كيميائية طبيعية.

لكني أعتقد أن سن الثامنة والعشرين قد تكون مثالية لزواج الفتاة، لكنها ليست السن المناسبة لي لأني لا أفكر بالزواج إلا عن حب.

هل أنت فتاة رومانسية لإصرارك على الزواج عن حب؟

لا، أنا لست رومانسية دائماً لكني واقعية، وعلاقة الزواج لا تبنى على التفاهم أو المنطق فقط، يحتاج الزواج الناجح إلى كثير من الحب ليتم ويبقى للأبد.

صبري ينفد بسرعة

ما هو مبتغاك من السعادة؟

أن أكون بصحة جيدة وقادرة على السفر للاستجمام متى أريد.

ما هي الموهبة التي تمنيتها؟

الغناء.

ما هو الصوت المفضل لديك؟

صوت سقوط المطر في الشتاء.

لو لم تكوني الممثلة أوزغي غوريل ماذا تتمنين أن تكوني؟

فريدا كاهلو (رسامة مكسيكية شهيرة).

ما هي حكمتك المفضلة؟

هناك الكثير من الأخطاء التي سنرتكبها، لكن المهم أن لا نكرر نفس الخطأ ثانية. (جان بول سارتر).

أين يمكن أن تعيشي؟

كوبا.

ما أكبر عيوبك؟

أن صبري ينفد بسرعة.

من هو كاتبك المفضل؟

الأديب التشيكي فرانس كافكا.

ما أهم ميزة تريدينها في أصدقائك؟

الرغبة الصادقة بالبقاء معاً. .

لا أهزم بسهولة

ما الشيء الذي يثير حماستك؟

الشغف بالعمل الذي أقوم به.

ما أهم صفة في شخصيتك؟

أني لا أهزم بسهولة، ولا أستسلم.

كيف حالتك المزاجية العامة؟

متفائلة دائماً، ومهما كانت الظروف سيئة حولي لا أفقد الأمل بالأفضل.

بطاقة: أوزغي غوريل

• مواليد 5 فبراير 1987 أسطنبول.

• خريجة كلية التجارة.

• عائلتها مكونة من والدين وشقيقتين أكبر منها سناً.

• البرج: الدلو.

• لون العيون الطبيعي: بني.

• لون الشعر الطبيعي: كستنائي.

• الطول: 169 سم.

• الوزن: 55 كلغم.

• أشهر مسلسلاتها: «حريم السلطان4»، «شارع السلام»، «أين ابنتي»، «مد جزر» و«موسم الكرز».