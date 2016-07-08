طائرات تركية تقتل 12 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

لقي 12 مسلحًا كرديًا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر قصف طائرات مقاتلة تركية، مواقع مسلحين أكراد من منظمة حزب العمال الكردستاني، في مناطق ريفية شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية كردية، إن الضربات الجوية استهدفت ثمانية مواقع لحزب العمال الكردستاني، قرب بلدة سمدنلي الجنوبية الشرقية وسبعة مواقع أخرى في شمال العراق، حيث تتمركز قيادة الحزب، حسبما ذكرت وكالة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن طائرات استطلاع بدون طيار، جمعت معلومات عن مواقع المسلحين، وأغارت المقاتلات التركية من ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغلبية الكردية، لتضرب مخابئ ومجموعات من المسلحين.