محافظة صلاح الدين تعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا "تفجير بلد"

أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا "تفجير بلد" الانتحارى الذى استهدفت مرقد "محمد الهادي"، وأسفر عن مقتل واصابة 80 عراقيا نتيجة هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين وتبناه تنظيم (داعش) فجر اليوم.

يذكر ان ثلاثة انتحاريين هاجموا فجر اليوم الجمعة، مرقد " محمد الهادي" فى قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، وتبناه تنظيم (داعش) الإرهابى وأسفر عن مقتل 30 قتيلا و50 جريحا.. حيث فجر انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين نفسيهما بالقرب من المرقد الشيعي، وتمكنت القوات العراقية من محاصرة الثالث وقتله خلف سياج المرقد.

على صعيد آخر، استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فى قضاء "بيجي" شمالى صلاح الدين 236 عائلة نازحة من النواحى والقرى التابعة لقضاء الشرقاط نتيجة العمليات العسكرية للقوات العراقية لتحرير القضاء ونواحيه والقرى المحيطة به من قبضة داعش.

وقال مدير قسم المحافظات الشمالية بالوزارة مهند صالح عبد الرحيم، فى تصريح صحفي، ان مجموع العوائل النازحة من مناطق اطراف قضاء الشرقاط منذ بدء عمليات تحرير الشؤقاط وحتى اليوم بلغت 2105 عائلة نازحة .

وأشار الى أنه تم توزيع 1234 سلة غذائية على العوائل النازحة فى تكريت فضلا عن 450 سلة صحية ومثلها مراوح هواء شحن كهربائى من أجل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة الذى يصل الى 50 درجة مئوية.

وانطلقت يوم السبت 18 يونيو، المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الإرهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوي.

>