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بالصور.. إنطلاق فاعليات مهرجان "طريق واحد - هدف واحد'" بالغردقة

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بالصور.. إنطلاق فاعليات مهرجان "طريق واحد - هدف واحد'" بالغردقة بالصور.. إنطلاق فاعليات مهرجان "طريق واحد - هدف واحد'" بالغردقة
أطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عصر اليوم اشارة البدأ لفاعليات، مهرجان اسفلت الرياضى الفنى بالغردقة والذى تنظمه مؤسسة وصال تحت شعار طريق واحد- هدف واحد وهو التجمع الكبير لأكثر من خمسة أنشطة رياضية ويشمل " السيارات المعدلة - الدراجات الهوائية - الدراجات البخارية- الجرى- الكراسى المتحركة- ذوى القدرات الخاصة".

يهدف هذا الحدث لأحياء وترسيخ فكرة الرياضة للجميع وتنشيط السياحة الرياضية حيث يتم مشاركة عدد كبير من الاجانب فى جميع الفاعليات.

بدأت فاعليات المهرجان من ميدان عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة أما خطوط السير للسيارات المعدلة من أمام نادى الغردقة الرياضى بميدان عبد المنعم رياض وحتى نادى السينزو الرياضى بطريق القرى السياحية- وكذلك الدراجات الهوائية من أمام قرية سمارا باى بنهاية الممشى حتى نادى السينزو- ومارثون الجرى من أمام المعهد السويسرى بطريق القرى حتى نادى السينزو الرياضى- وسوف تنتهى فعاليات المهرجان بحفل ختامى.

ويأتى هذا البرنامج الرياضى الفنى ضمن سلسلة من الاحداث التى ترعاها محافظة البحر الاحمر تمهيدا لأعلان مدينة الغردقة عاصمة السياحة الرياضية.

سباق السيارات (1)
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انطلاق سباق السيارات المعدلة من فاعليات المهرجان

سباق السيارات (2)
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انطلاق السباق من امام مسجد عبد المنعم رياض بالغردقة

سباق السيارات (3)
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السيارات المشاركة قبل انطلاق السباق

سباق السيارات (4)
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أعضاء وصال يحملون علم قبل بدء الفاعليات


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