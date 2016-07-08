بالصور.. توافد أهالى طنطا على حديقة الطفل والأندلس فى ثالث أيام العيد

لليوم الثالث على التوالى توافد المئات من أهالى مدينة طنطا والقرى المجاورة لها على حديقتى الأندلس والطفل بمدينة طنطا، للاحتفال بثالث أيام العيد، وزادت نسبة الإقبال عصر اليوم، مع انكسار موجة الحر، وانتشر الشباب والفتيات فى الحدائق والمتنزهات، كما ظهرت العائلات والأسر بشكل جماعى.

وتكدس الشباب فى الملاهى والمراجيح والألعاب المتنقلة، التى ملأت شارع البحر وفى الجزيرة الوسطى، وأمام حديقة الطفل، وفى ميدان محب وميدان العجيزى، كما انتشر الباعة الجائلون، وخاصة الذرة المشوى واللب والترمس والمثلجات والعصائر والتين الشوكى.

على صعيد آخر تشهد محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وتعمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، وفى تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وكان اللواء أحمد ضيف صقر محافظة الغربية، قد أصدر تعليماته لكل قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمى والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية، والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق، والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها وأيضا مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.



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الألعاب المتحركة والمراجيح في الشوارع العامة



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احتفالات أهالي الغربية في الشارع وفي الحدائق العامة



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إقبال علي الملاهي وألعاب الأطفال



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ء الالعاب الترفيهية في حديقة الطفل

استمرار حالة الطوارئ بالغربية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

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