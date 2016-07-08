أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

6750 زائرا للحديقة النباتية فى أسوان خلال أيام العيد

Google+ Print
6750 زائرا للحديقة النباتية فى أسوان خلال أيام العيد 6750 زائرا للحديقة النباتية فى أسوان خلال أيام العيد
بلغ عدد زوار حديقة النباتات فى أسوان، خلال أيام عيد الفطر المبارك، نحو 6750 زائرا.

أكد الدكتور رمضان محمد، مدير الحديقة النباتية بأسوان، أن أهالى أسوان يحرصون على زيارة حديقة النباتات طوال أيام العيد، للاستمتاع بالأنواع المتعددة من النباتات الموجودة فيها والتى تصل إلى حوالى 700 نوع مختلف.

وأضاف مدير الحديقة النباتية بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإقبال على الحديقة اليوم بلغ 1800 زائر، بينما كانت الأعداد كبيرة للغاية فى اليوم الثانى للعيد وبلغت 4750 زائرا، وسجل اليوم الأول 200 زائر فقط، حيث يفضل الكثير من المواطنين البقاء فى منازلهم فى أول أيام العيد.

- الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 600 زائر فى الساعات الأولى لثانى أيام العيد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365