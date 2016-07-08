6750 زائرا للحديقة النباتية فى أسوان خلال أيام العيد

بلغ عدد زوار حديقة النباتات فى أسوان، خلال أيام عيد الفطر المبارك، نحو 6750 زائرا.

أكد الدكتور رمضان محمد، مدير الحديقة النباتية بأسوان، أن أهالى أسوان يحرصون على زيارة حديقة النباتات طوال أيام العيد، للاستمتاع بالأنواع المتعددة من النباتات الموجودة فيها والتى تصل إلى حوالى 700 نوع مختلف.

وأضاف مدير الحديقة النباتية بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإقبال على الحديقة اليوم بلغ 1800 زائر، بينما كانت الأعداد كبيرة للغاية فى اليوم الثانى للعيد وبلغت 4750 زائرا، وسجل اليوم الأول 200 زائر فقط، حيث يفضل الكثير من المواطنين البقاء فى منازلهم فى أول أيام العيد.

- الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 600 زائر فى الساعات الأولى لثانى أيام العيد

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