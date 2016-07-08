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إعادة فتح مبنى الكابيتول بعد إغلاقه لأسباب أمنية

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إعادة فتح مبنى الكابيتول بعد إغلاقه لأسباب أمنية إعادة فتح مبنى الكابيتول بعد إغلاقه لأسباب أمنية

أرشيفية

أعادت الشرطة الأمريكية فتح مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) بعد إغلاقه لمدة 40 دقيقة، وإدخال الزائرين والموظفين إلى ملجأ داخل المبنى لمدة 40 دقيقة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن شرطة الكونجرس الأمريكي أرسلت تنبيها إلى المتواجدين داخل المبنى بأنه “تم إنهاء حالة التأمين، ويباشر الموظفون عملهم مرة أخري، وشكرا لتعاونكم”.

وكانت الشرطة أغلقت المبنى – في وقت سابق – وأصدرت أوامر للموظفين والزوار بالذهاب إلى مأوى داخل الكابيتول، وإغلاق الأبواب والابتعاد عن النوافذ، بسبب اشتباه عناصر الأمن في دخول شخص ما بما يشبه السلاح.

وقالت متحدثة باسم شرطة الكونجرس الأمريكي – في بيان مقتضب -إن السلطات أمرت بإغلاق المباني “لمزيد من الحذر”.

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