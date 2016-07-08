الناتو:اتخذنا قرارا رسميا بالمشاركة فى جهود إدارة ظاهرة الهجرة قبالة ليبيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى (الناتو) ينس ستولتنبيرج الجمعة، أن الحلف اتخذ قرارًا رسميًا بالمشاركة فى جهود إدارة ظاهرة الهجرة واللجوء وسط المتوسط (قبالة ليبيا) على غرار ما فعله فى بحر ايجه بين تركيا واليونان نهاية العام الماضى.

وقال ستولتنبيرج- فى كلمة لدى افتتاح قمة حلف الناتو فى العاصمة البولندية (وارسو)، نشرت هنا اليوم- أن الحلف الأطلسى وبهذا القرار ينضم لجهود الاتحاد الأوروبى ومهمته البحرية (صوفيا) المنتشرة قبالة ليبيا، والتى وسعت مهامها يوم 20 يونيو الماضى لتشمل عمليات مراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا.

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