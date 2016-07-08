أخبار فلسطين..تقرير: الدول المانحة دفعت أقل من نصف التزاماتها لإعمار غزة

أفاد تقرير رسمى فلسطينى بأن الدول المانحة دفعت حوالى أربعين فى المئة من الالتزامات التى تعهدت بالمساهمة بها فى إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى صيف 2014.

وقال الفريق الوطنى الفلسطينى لإعمار قطاع غزة المكلف من حكومة التوافق الفلسطينية- فى تقرير أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة- أن "مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين تجاه عملية الإعمار بلغ 1409 مليون دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات وتبقى 3507 مليون دولار".

وأشار التقرير إلى أن المنحة الكويتية التى تقوم الحكومة الفلسطينية حاليا بمتابعتها مع دولة الكويت تعد هى الأكبر فى مجال الإعمار بقيمة 200 مليون دولار.

وذكر أن نسبة الأضرار فى قطاع الإسكان بلغت 171 ألف وحدة سكنية، استطاعت الحكومة توفير نسبة كبيرة من المبالغ المطلوبة لإعادة البناء، فيما لاتزال تعمل على توفير التمويل اللازم لبقية الوحدات المتضررة.

وأضاف أن عدد المنشآت المتضررة خلال عدوان 2014 بلغ نحو 5153 منشأة، فيما وصل حجم الأضرار إلى ما قيمته حوالى 152 مليون دولار.

وبحسب الفريق الوطنى لإعادة إعمار قطاع غزة، فإن العام 2015 شهد حالة من التباطؤ فى عملية الإعمار، فى حين أن العام 2016 قد يبدو أفضل حالا، رغم أن إيقاف إسرائيل للنظام الخاص بإدخال الإسمنت إلى قطاع غزة لفترة تزيد عن شهر ونصف أدى إلى تأخير الجدول الزمنى المعد من قبل رئاسة الوزراء والفريق الوطنى لإعادة الإعمار.

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